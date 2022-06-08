Эксперт рассказал, какие настройки смартфона лучше не менять

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Фото: depositphotos/tatsianama
Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев предупредил, что смартфон может стать неработоспособным, если попытаться изменить в нем некоторые настройки самостоятельно.
В первую очередь, подчеркнул эксперт, речь идет о режиме разработчика, который позволяет внести изменения в функционал устройства.
"Дело в том, что это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями. То же самое касается использования root-прав на смартфонах Android", – сказал он в интервью радио Sputnik.
Также Мокеев посоветовал не менять в настройках сети телефона регион, поскольку в смартфонах некоторых производителей есть ограничения. Так, например, в Xiaomi при выборе определенного региона можно делать громче звук, потому что допустимый уровень громкости в стране, соответствующей этому региону, выше по закону, объяснил эксперт. В России, по его словам, не стоит самостоятельно менять настройки GSM.
Эксперт также подчеркнул важность обновления операционной системы и установленных приложений. Если этого не делать, отметил он, то устройство может стать уязвимым для вредоносных программ. По его словам, выпуская обновления, разработчики чаще всего закрывают какие-то программные "дыры", защищая пользователей от злоумышленников.
Ранее эксперт по телекоммуникациям Сергей Половников рассказал, какие ресурсы расходуют большой объем трафика. По его словам, потратить множество оплаченных мегабайтов можно из-за просмотра видео, это не зависит от того, какой платформой пользуется человек.
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