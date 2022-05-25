Эксперт объяснил, куда незаметно уходят деньги с баланса телефона

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Траты на мобильную связь, как правило, являются прогнозируемой статьей расходов с привычным размером платежа, однако порой приходится платить больше, рассказал директор департамента "Телеком" Т1 Интеграция Андрей Никандров.

По словам эксперта, это нередко связано с платными подписками. Он посоветовал следить за ними, контролируя расходы в личном кабинете на портале сотового оператора минимум два раза в месяц.

"К счету мобильного телефона нужно относиться так же, как к своему кошельку или банковскому счету – всегда держать его под контролем", – приводит слова Никандрова агентство "Прайм".

Эксперт добавил, что многие операторы предлагают различные средства слежения за платными подписками. Например, отдельные услуги по блокировке их подключения. Кроме того, продолжил специалист, можно подключить специальный счет, с которого и будут оплачиваться подобные услуги.

Никандров посоветовал не переходить по неизвестным ссылкам и рекламным баннерам, а также не отвечать на звонки с неизвестных номеров, чтобы случайно не подключить ненужную платную подписку.

Ранее эксперты рассказали, что одной из самых популярных платных услуг является определитель номера. Она уже включена в базовый пакет сервисов при покупке сим-карты, поэтому в случае навязывания такой функции оператором можно обращаться в суд.