Эксперты рассказали, как отключить платную подписку в телефоне

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Отследить списания средств за мобильную подписку при активном использовании банковской карты практически невозможно, сообщает Life.ru.

"Обнаружить их (платные подписки. – Прим. ред.) очень тяжело – они никак не проявляют себя, но каждый день сумма денег на балансе уменьшается", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, одной из самых популярных платных услуг является определитель номера. Услуга уже включена в базовый пакет сервисов при покупке сим-карты, поэтому в случае навязывания такой функции оператором можно обращаться в суд.

Платить за определитель номера от "Яндекса" или GetContact нет смысла, так как в AppStore или Google Play можно скачать бесплатные приложения, подчеркнули специалисты.

Еще одной популярной услугой является мобильная рассылка. Оператор предлагает присылать различную информацию абоненту за определенную сумму. При этом новых данных такие рассылки обычно не имеют.

Для того чтобы отключить такие подписки, необходимо зайти в личный кабинет абонента через мобильное устройство. Если подписка там не отображается, то следует писать в поддержку или звонить в call-центр с просьбой отменить все платные услуги. Отказать в этом сотрудники оператора не имеют права, однако в дальнейшем платные функции могут появиться вновь.

Также эксперты рассказали о главной уловке подписок в приложениях из AppStore и Google Play. В них существует пробный период, для активации которого нужно согласиться с условиями использования. Если это сделать, то у пользователя спишут деньги за весь отчетный период, а отменить это действие уже будет нельзя.

Другие приложения начинают требовать оплату почти сразу, отмечая, что бесплатный доступ нужен только для ознакомления. Эти и другие данные записаны в пользовательском соглашении, но перед установкой его практически никто не читает, поэтому предъявлять претензии после списания денег становится некому.

Для того чтобы отменить такую подписку, следует зайти в "управление подписками" и удалить все активные. Однако подписка отменится только спустя определенный срок после завершения оплаченного периода.

Эксперты посоветовали регулярно проверять платные подписки на номере и устройстве, уделяя этому 10–15 минут в неделю.

Ранее сообщалось, что сервис Instagram планирует добавить в приложение функцию платных подписок на контент. На выбор пользователям предложат подписки разных уровней. Стоимость самой дешевой составит 1 доллар, самая дорогая обойдется в 5 долларов.

