Дуров анонсировал платную подписку в Telegram

20:22
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платной подписки в мессенджере. Она позволит отключать официальные рекламные объявления в каналах.
С просьбой добавить подобную функцию к Дурову неоднократно обращались пользователи. По словам основателя Telegram, команда уже приступила к работе над новой опцией: ее запуск может состояться уже в этом месяце.
"Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", – заявил Дуров.
Он добавил, что некоторые авторы хотели бы иметь возможность "выключать" рекламу в своих каналах.
"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", – пояснил основатель Telegram.
Функцию рекламных сообщений в Telegram в тестовом режиме запустили в начале октября. Сообщалось, что при использовании рекламы данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.
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