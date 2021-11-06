Дуров анонсировал платную подписку в Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платной подписки в мессенджере. Она позволит отключать официальные рекламные объявления в каналах.

С просьбой добавить подобную функцию к Дурову неоднократно обращались пользователи. По словам основателя Telegram, команда уже приступила к работе над новой опцией: ее запуск может состояться уже в этом месяце.

"Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", – заявил Дуров.

Он добавил, что некоторые авторы хотели бы иметь возможность "выключать" рекламу в своих каналах.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", – пояснил основатель Telegram.

Функцию рекламных сообщений в Telegram в тестовом режиме запустили в начале октября. Сообщалось, что при использовании рекламы данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.

