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Технологии

20:22

Дуров анонсировал платную подписку в Telegram

технологии

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платной подписки в мессенджере. Она позволит отключать официальные рекламные объявления в каналах.

С просьбой добавить подобную функцию к Дурову неоднократно обращались пользователи. По словам основателя Telegram, команда уже приступила к работе над новой опцией: ее запуск может состояться уже в этом месяце.

"Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", – заявил Дуров.

Он добавил, что некоторые авторы хотели бы иметь возможность "выключать" рекламу в своих каналах.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале", – пояснил основатель Telegram.

Функцию рекламных сообщений в Telegram в тестовом режиме запустили в начале октября. Сообщалось, что при использовании рекламы данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.

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