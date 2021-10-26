Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр соцсетей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей в России, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России. В него уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В ведомстве надеются, что это поможет бороться с опасным контентом в социальных сетях. Например, пользователям будет предоставлена возможность сообщить об обнаружении треш-стримов.

