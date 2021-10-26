Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр соцсетей

26 октября, 20:55
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Роскомнадзор внес Telegram и Livejournal в реестр социальных сетей в России, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
"26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей в России. В него уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".
В ведомстве надеются, что это поможет бороться с опасным контентом в социальных сетях. Например, пользователям будет предоставлена возможность сообщить об обнаружении треш-стримов.
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России
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