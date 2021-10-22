В России предложили отслеживать контент, пропагандирующий нетрадиционные отношения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева обращение, в котором предложила обязать интернет-компании мониторить контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает RT.
Она напомнила, что сейчас владельцы сайтов и соцсетей должны отслеживать, в частности, появление порнографического контента с изображением несовершеннолетних или информации о способах совершения самоубийства. Однако в отношении материалов, демонстрирующих нетрадиционные ценности, такая обязанность не предусмотрена. Это необходимо исправить, считает омбудсмен, обращая внимание на тот факт, что родители неоднократно жаловались ей на наличие в интернете подобного контента.
Волынец также предлагает внести изменения в постановление правительства Российской Федерации от 26 октября 2021 года № 1101 и предусмотреть возможность для МВД, Роскомнадзора и Федерального агентства по делам молодежи выносить решения об удалении публикаций, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, и включении их в соответствующий реестр.
"В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предотвращения причинения вреда здоровью, их нравственному и духовному развитию <...> прошу вас, уважаемый Максут Игоревич, инициировать внесение предлагаемых изменений", – говорится в обращении.
Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. В суде посчитали, что в РФ нарушается восьмая статья Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.
Владимир Путин между тем заявил, что Россия настороженно, но с пониманием относится к нетрадиционным бракам. При этом он добавил, что надо акцентировать внимание на слове "настороженно", поскольку он как глава государства должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки детей на свет не производят.
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