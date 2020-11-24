Очевидец рассказал об обстановке вокруг дома, где мужчина удерживал в заложниках детей

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Очевидец рассказал Москве 24 об обстановке вокруг дома в Колпине, где на улице Пролетарской местный житель захватил в заложники детей.

Татьяна (имя изменено. – Прим. ред.) работает в офисе, который располагается прямо напротив многоэтажки, где произошло ЧП.

"Район оцеплен, сам дом оцеплен, подходы к нему – все полностью перекрыто. Очень много машин спецслужб стоит только по нашей стороне: это и скорая, и пожарные, и машины СК. Я 12 машин насчитала. Зевак очень много. Не знаю, выпустят ли нас вообще из офиса нашего – улица, по которой мы стоим, перекрыта с двух сторон. Но выйти посмотреть и узнать нет желания большого. Там кошмар какой-то происходит", – рассказала Татьяна.

Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей. В МВД захват заложников подтвердили.

По предварительным данным, захватчиком оказался местный житель Денис Бельтюков. Сообщается, что на протяжении нескольких лет он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента он был доставлен в больницу, поскольку у мужчины наблюдалось пограничное состояние.

По информации СМИ, Бельтюков удерживал в квартире шестерых детей, самому младшему из которых 3 года, а старшему 15 лет. Отмечается, что захватчик находился в нетрезвом состоянии. Позже Бельтюков сдался, дети не пострадали.