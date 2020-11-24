Захвативший своих детей в Петербурге состоял на учете в психдиспансере

15:05
Фото: vk.com/megapolis_incident
Семья мужчины, захватившего в заложники шестерых детей в Колпине, получала в Санкт-Петербурге помощь как малообеспеченная, рассказала РИА Новости представитель Колпинского района города Надежда Осипова.
"Дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные", – сказала собеседница агентства.
Осипова также отметила, что мужчина состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере. "Мама нормальная, папа состоял на учете в местном психоневрологическом диспансере", – сказала она.
Источник в экстренных службах также рассказал агентству, что у мужчины серьезные финансовые проблемы.
"Как пояснили соседи, у него серьезные финансовые проблемы. Он сильно пьян", – сказал собеседник агентства.
Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей. В МВД захват заложников подтвердили.
По предварительным данным, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.
В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники собственных детей
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