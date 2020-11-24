Очевидец рассказал о захвате заложников в Колпине

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Очевидец Вадим рассказал Москве 24 об обстоятельствах инцидента в Колпине, где на улице Пролетарской местный житель захватил в заложники своих шестерых детей.

"Я был на месте, когда выставлялось оцепление. Сейчас территория оцеплена, приехал СОБР или ОМОН, Следственный комитет, много полиции на месте. Людей на территорию не пускают", – отметил Вадим.

По его словам, мужчину не видно, он в квартире. Правоохранители готовятся к переговорам с ним. Криков также не слышно, добавил очевидец.

Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей. В МВД захват заложников подтвердили.

По предварительным данным, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.