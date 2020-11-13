СК возбудил дело по факту жестокого обращения с малолетними в семье в Хамовниках

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними в семье в Хамовниках. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"... из окружного управления социальной защиты населения поступило сообщение о семейном неблагополучии и угрозе жизни двум малолетним детям, проживающим на территории района Хамовники", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что следствию передали подтверждающие видеоматериалы.

Иванова рассказала, что в ближайшее время мать детей доставят в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий, также будет решен вопрос о месте пребывания детей.

Ранее сообщалось, что уже третье уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска, где медсестра за волосы таскала ребенка. Скандал разгорелся после того, как видео инцидента опубликовали в Сети.

