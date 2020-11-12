Третье дело возбудили по факту жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска

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Третье уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска, где медсестра за волосы таскала ребенка. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ по региону.

"Следователями СК России был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. В отношении указанного медицинского работника также было возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

В отношении сотрудника больницы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По данным СК, руководители больницы не организовали должный контроль за работой медсестер, что и повлекло за собой такие последствия. Сейчас специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестра новосибирской клинической туберкулезной больницы таскала за волосы ребенка. Медсестра в свое оправдание сказала, что взяла ребенка за волосы, чтобы он не упал. По ее словам, ребенок поскользнулся.

Коллеги медсестры при этом утверждали, что ранее не замечали проявлений жестокости с ее стороны. В региональном министерстве здравоохранения после данного инцидента начали проверку, на это время сотрудник была отстранена от работы. Позднее медсестру и заведующего детским филиалом больницы уволили.

