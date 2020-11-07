Таскавшая за волосы девочку медсестра объяснила поступок

03:27
Фото: соцсети
Медсестра туберкулезной больницы в Новосибирске написала объяснительную после публикации видео, на котором она взяла малолетнего ребенка за волосы и кинула на кровать.
Содержание записки привела уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. По ее словам, попытка женщины оправдаться звучит неубедительно.
"Она написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся, и медсестра хотела ее удержать", — приводит слова Болтенко сайт "Комсомольской правды".
Ранее в Сети появилось видео происшествия. Автор ролика заявил, что женщина регулярно предпринимает подобные действия.
При этом коллеги медсестры утверждают, что ранее не замечали проявлений жестокости с ее стороны. Уточняется, что женщина проработала в клинике около десяти лет.
В региональном Минздраве отметили, что медсестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении. Следственный комитет начал расследование уголовного дела.
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: