Таскавшая за волосы девочку медсестра объяснила поступок

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Медсестра туберкулезной больницы в Новосибирске написала объяснительную после публикации видео, на котором она взяла малолетнего ребенка за волосы и кинула на кровать.

Содержание записки привела уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. По ее словам, попытка женщины оправдаться звучит неубедительно.

"Она написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся, и медсестра хотела ее удержать", — приводит слова Болтенко сайт "Комсомольской правды".

Ранее в Сети появилось видео происшествия. Автор ролика заявил, что женщина регулярно предпринимает подобные действия.

При этом коллеги медсестры утверждают, что ранее не замечали проявлений жестокости с ее стороны. Уточняется, что женщина проработала в клинике около десяти лет.

В региональном Минздраве отметили, что медсестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении. Следственный комитет начал расследование уголовного дела.