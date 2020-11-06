В Новосибирске рассказали о ребенке, которого медсестра таскала за волосы

Фото: скриншот видео соцсети

Девочка, которую медсестра таскала за волосы в одной из больниц Новосибирска, не пострадала, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

Он отметил, что ребенка осмотрели педиатр и травматолог-ортопед. У девочки не обнаружили повреждений или травм, заявил представитель областного ведомства.

Инцидент будет расследовать совместная комиссией, сформированная из представителей местного Минздрава и омбудсмена по Новосибирской области Надежды Болтенко.

Действиям медсестры будет дана правовая оценка. В настоящий момент готовится приказ об увольнении медсестры, она отстранена от работы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестра берет ребенка за волосы и кидает его на кровать. Автор ролика сообщил, что женщина регулярно предпринимает подобные действия.