В Свердловской области обнаружили тело сбежавшего из коронавирусной больницы пациента

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Мужчину, летом сбежавшего из больницы для коронавирусных пациентов, нашли мертвым в лесу. Об этом сообщает издание "Между строк" со ссылкой на данные Следственного комитета РФ по Свердловской области.

"Признаков криминала не обнаружено. Проводится проверка", – подчеркнул представитель регионального управления СК Александр Шульга.

Пациент погиб в возрасте 41 года. Из Центральной городской больницы №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле он сбежал в июле 2020 года. С тех пор его разыскивали.

Известно, что в медицинском учреждении у него диагностировали коронавирус. При этом причина побега из больницы неизвестна.

В начале октября в Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил жителя города Лабытнанги к шести месяцам колонии за побег из больницы с коронавирусом. У мужчины был официально диагностирован COVID-19, однако он выпрыгнул из окна и скрылся из медучреждения.

