Дело завели против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантом выступает мужчина, заразивший коронавирусом двух посетителей столичного хостела, как передает Агентство "Москва".

"Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, мужчина был выписан из больницы для продолжения лечения COVID-19 на дому, однако он обманул врачей относительно места своего проживания и поехал жить в хостел. Из-за его действий коронавирус обнаружили у двух постояльцев, контактировавших с носителем.

В отношении гендиректора хостела было вынесено предостережение.

Похожее происшествие было зафиксировано в Подмосковье в апреле. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией мужчины, который сбежал из больницы. При этом пациент был осведомлен о запрете на перемещение.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633.

