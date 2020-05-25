Дело завели против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел в Москве

20:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантом выступает мужчина, заразивший коронавирусом двух посетителей столичного хостела, как передает Агентство "Москва".
"Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ.
По данным следствия, мужчина был выписан из больницы для продолжения лечения COVID-19 на дому, однако он обманул врачей относительно места своего проживания и поехал жить в хостел. Из-за его действий коронавирус обнаружили у двух постояльцев, контактировавших с носителем.
В отношении гендиректора хостела было вынесено предостережение.
Похожее происшествие было зафиксировано в Подмосковье в апреле. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении зараженного коронавирусной инфекцией мужчины, который сбежал из больницы. При этом пациент был осведомлен о запрете на перемещение.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,2 миллиона случаев заражения, более 337 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633.
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