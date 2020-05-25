СК начал проверку по факту организации вечеринки в Красноярске во время самоизоляции

11:50
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"
Следственный комитет инициировал проверку по факту нарушения режима самоизоляции в Красноярском крае в связи с организацией вечеринки, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В частности, следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за соблюдение норм санитарной безопасности. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических норм").
"Главное следственное управление предупреждает граждан о том, что за нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность", – напомнили следователи.
По данным СМИ, вечеринка, которая стала предметом разбирательства, была организована блогером, сетевым менеджером Добромирой Хало. Она призвала своих сотрудников прийти в ночной клуб, чтобы отдохнуть. При этом сама Добромира не пришла на вечеринку, общаясь с собравшимися коллегами дистанционно. Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее резонанс приобрела история с организацией вечеринки в Екатеринбурге. Двое жителей города организовали мероприятие с участием 10 человек на съемной квартире. После того, как кадры появились в социальных сетях, ими заинтересовались правоохранительные органы. В результате разбирательства суд оштрафовал нарушителей на тысячу рублей.
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