Вице-мэра Новороссийска уволили после нарушения режима самоизоляции

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили с поста после нарушения режима самоизоляции. Об этом проинформировал глава города Игорь Дяченко в своем официальном аккаунте в Instagram.
"Решение принципиальное, кардинальное и однозначное – заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост", – подтвердил Дяченко.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором компания людей вопреки действующему режиму самоизоляции отмечает майские праздники на природе с шашлыками. На кадры попала и заммэра Новороссийска Екатерина Демченко.
Глава города Игорь Дяченко заявил, что новость о случившемся инциденте не требует дополнительных комментариев.
"Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти", – отметил мэр Новороссийска.
Дяченко добавил, что служащие в органах власти не имеют права на ошибку.
Ранее стало известно, что в Москве 9 мая было выявлено менее тысячи нарушений режима самоизоляции. По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений.
Москвичи соблюдали режим самоизоляции во время салюта 9 Мая
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