Вице-мэра Новороссийска уволили после нарушения режима самоизоляции

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Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили с поста после нарушения режима самоизоляции. Об этом проинформировал глава города Игорь Дяченко в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Решение принципиальное, кардинальное и однозначное – заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост", – подтвердил Дяченко.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором компания людей вопреки действующему режиму самоизоляции отмечает майские праздники на природе с шашлыками. На кадры попала и заммэра Новороссийска Екатерина Демченко.

Глава города Игорь Дяченко заявил, что новость о случившемся инциденте не требует дополнительных комментариев.

"Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти", – отметил мэр Новороссийска.

Дяченко добавил, что служащие в органах власти не имеют права на ошибку.

Ранее стало известно, что в Москве 9 мая было выявлено менее тысячи нарушений режима самоизоляции. По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений.