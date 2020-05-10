Менее тысячи нарушений режима самоизоляции зафиксировано в столице 9 мая

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Менее 1 тысячи нарушений режима самоизоляции было зафиксировано в столице 9 мая. Об этом рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков, передает ТАСС.

"9 мая было составлено около 990 протоколов за нарушение режима самоизоляции, это самый низкий показатель за весь период. Граждане достаточно дисциплинированно соблюдали режим ограничений и почти не нарушали его", – заявил Данчиков.

По его словам, у москвичей и гостей столицы нет возможности посетить парки и другие рекреационные зоны, так как они закрыты. Кроме того, ограничен доступ на смотровые площадки и набережные.

Отмечается, что нарушения режима самоизоляции выявляли во дворах, на пешеходных зонах и рядом с объектами торговли. Как заключил Данчиков, нарушения в субботу не носили массового характера.

Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей города режим самоизоляции. В Москве не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных. Помимо того, прекращена работа театров, ресторанов, кафе, фитнес-центров, салонов красоты.

За последние сутки в России зарегистрировано 11 012 случаев COVID-19 в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.