Москвич пожаловался в полицию на пикник со спиртным в Коптеве

17:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвич обратился в полицию после того, как обнаружил компанию людей, нарушавших режим самоизоляции в Коптеве, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчина рассказал, что возле его дома группа из 10 человек распивала алкоголь, организовав себе пикник.
По словам источника, инцидент произошел на улице Новопетровской, доме 10А, строении 1. Московская полиция выехала на место происшествия.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие режима повышенной готовности в столице до 31 мая. Кроме того, в городе продолжает действовать пропускной режим.
Кроме того, в Москве начал действовать режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) на объектах торговли и в общественном транспорте. За нарушение данного требования налагается штраф в размере 5 тысяч рублей.
Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за все время действия режима повышенной готовности в столице зафиксировали более 46 тысяч нарушений введенных ограничений.
Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время невозможно прекращение запрета на проведение массовых мероприятий. Он напомнил, что санитарно-эпидемиологические нормы, введенные в связи с ситуацией по коронавирусу, необходимо строго соблюдать.
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