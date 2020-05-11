Массовые мероприятия в России пока исключены – Путин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Массовые мероприятия в России пока исключены. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

"По всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия", – заявил российский лидер.

Отмечается, что данное ограничение продолжает действие в целях недопущения распространения коронавируса.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в столице пока рано. Градоначальник продлил режим самоизоляции до 31 мая.

Собянин отметил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.

В общественном транспорте Москвы становится обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохраняется.