В суды Москвы поступило почти 40 материалов о нарушении самоизоляции до 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С конца апреля по начало мая в столичные суды поступило 35 административных материалов в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"За последние две недели, а именно в период с 22 апреля по 6 мая, в суды поступило 35 дел по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Из них три возвращено, два рассмотрено, остальные находятся в производстве судов", – заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Кроме того, за тот же временной промежуток в суды поступило 237 материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Рассмотреть успели 34 дела, 66 материалов требуют доработки.

"Чаще всего нарушения выразились в том, что граждане находились в общественном месте, где распивали спиртные напитки, нарушая тем самым общественный порядок, соблюдение которого необходимо при режиме повышенной готовности", – отметила Солопова.

Наконец в суды также направили 12 жалоб на привлечение к ответственности за нарушение норм, предусмотренных режимом повышенной готовности. Они еще не рассмотрены.

По состоянию на 3 мая 45 нарушителей самоизоляции выявили в подмосковных парках и лесах. Министр сельского хозяйства Андрей Разин заявил, что в их числе также были индивидуальные предприниматели, проигнорировавшие требование о прекращении деятельности.

