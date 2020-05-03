Ограничительные меры из-за коронавируса должны быть жестче – эксперт Минздрава

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Ограничительные меры в России должны быть жестче, а степень ответственности за нарушение выше. Такое мнение высказал главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии", академик РАН Сергей Бойцов.

"Основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом – увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, идет развитие эпидемического процесса в регионах. Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплированности граждан. С моей точки зрения карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше", – рассказал Бойцов.

Как отметил врач, чтобы точно оценить эпидемическую ситуацию, важно ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно", – констатировал Бойцов.

По словам главного кардиолога Минздрава, если люди будут нарушать режим самоизоляции, то есть вероятность развития эпидемического процесса с большим количеством смертей среди групп риска. Бойцов отметил, что основные нарушители – люди из группы низкого риска, но с таким же уровнем риска заразиться.

Однако врач отметил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны принимать назначенные препараты и не пытаться перетерпеть ухудшения состояния, а обращаться в случае недомогания к специалистам.

Столичные врачи уже неоднократно обращались к жителям Москвы с призывом остаться дома. Они просили москвичей не поддаваться соблазну выходить на улицы, а также рекомендовали воздержаться от встреч с родственниками.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 3,2 миллиона человек, свыше 230 тысяч скончалось. В России заболевших 134 687 человек, вылечились 16 639, скончались 1280.