Свыше 46 тыс нарушений самоизоляции совершили заболевшие COVID-19 в Москве

11:31
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Более 46 тысяч нарушений режима самоизоляции совершили в столице заболевшие коронавирусом и совместно проживающие с ними. Об этом РИА Новости рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
По его словам, люди с легкой формой COVID-19 должны оставаться дома до полного выздоровления и не подвергать других жителей столицы опасности заражения.
"За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, и каждый нарушитель привлекается к административной ответственности", – объяснил Данчиков.
Он добавил, что в связи с переходом к поэтапному возврату работы предприятий соблюдение самоизоляции становится более важным.
"За прошедшие сутки количество подобных нарушений превысило 3,5 тысячи случаев", – пояснил Данчиков.
Кроме того, начальник Главного контрольного управления напомнил москвичам, что люди, проходящие лечение на дому, должны серьезно относиться к ситуации.
Недавно стало известно, что в столице подтверждено 5392 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки.
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