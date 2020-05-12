Свыше 46 тыс нарушений самоизоляции совершили заболевшие COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 46 тысяч нарушений режима самоизоляции совершили в столице заболевшие коронавирусом и совместно проживающие с ними. Об этом РИА Новости рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, люди с легкой формой COVID-19 должны оставаться дома до полного выздоровления и не подвергать других жителей столицы опасности заражения.

"За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, и каждый нарушитель привлекается к административной ответственности", – объяснил Данчиков.

Он добавил, что в связи с переходом к поэтапному возврату работы предприятий соблюдение самоизоляции становится более важным.

"За прошедшие сутки количество подобных нарушений превысило 3,5 тысячи случаев", – пояснил Данчиков.

Кроме того, начальник Главного контрольного управления напомнил москвичам, что люди, проходящие лечение на дому, должны серьезно относиться к ситуации.

Недавно стало известно, что в столице подтверждено 5392 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки.