Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Более половины новых случаев выявленного коронавируса были установлены среди граждан младше 45 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

В столице подтверждено 5392 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. 41,3% среди выявленных – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 33,1% – люди в возрасте от 46 до 65 лет, 10,7% – от 66 до 79 лет, еще 6,1% – старше 80 лет.

Кроме того, 8,8% новых случаев COVID-19 выявлены среди детей.

Все установленные пациенты с коронавирусом находятся под медицинским наблюдением.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 121 301 случай коронавируса. Горожан призывают не покидать квартиры без крайней необходимости. Кроме того, в столице до 31 мая продлены ограничения, связанные с коронавирусом. Они подразумевают самоизоляцию и пропускной режим.

С 12 мая также введен масочный режим. Без медицинских масок и перчаток нельзя посещать общественные места и городской транспорт.

В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 232 243 случая. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

