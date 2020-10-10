Жителю Ямала дали полгода колонии за побег из больницы с COVID-19

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В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил жителя города Лабытнанги к шести месяцам колонии за побег из больницы с коронавирусом.

Как сообщила прокуратура ЯНАО, мужчину по постановлению Роспотребнадзора поместили в стационар. Однако он выпрыгнул из окна второго этажа и сбежал.

Отмечается, что "являясь источником распространения инфекционного заболевания, мужчина не имел при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания".

Суд счел его виновным по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей).

В апреле Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после публикации в фейка о массовом заражении медиков в Саратове коронавирусом.