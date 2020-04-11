СК завел дело из-за фейка о массовом заражении медиков

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет (СК) после публикации в фейка о массовом заражении медиков в Саратове коронавирусом возбудил уголовное дело. Фигурантам дела, которые устанавливаются, грозит до трех лет тюрьмы, передает издание "Аргументы и факты".
По версии следствия, ложная информация появилась в одном из Telegram-каналов. Там сообщалось о заражении COVID-19 семи врачей городской больницы №2, а также о 44 сотрудниках с "сомнительными" результатами анализов.
Изложенные данные были опровергнуты минздравом области. В регионе лабораторно подтверждены 35 случаев заражения коронавирусом, из них четыре человека уже вылечились, еще двое скончались от тяжелых хронических заболеваний.
31 марта Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Нарушителя грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, исправительные работы или ограничением свободы до трех лет.
В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
СФ одобрил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе
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