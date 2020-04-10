ГП потребовала заблокировать сайты с фейками о пропусках

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Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с недостоверной информацией о пропусках для передвижения по столичному региону, сообщает ТАСС.

На ресурсе говорилось об изготовлении за цену от 3 до 7 тысяч рублей индивидуальных пропусков и справок, с которым граждане якобы могут свободно передвигаться по Москве и области.

В связи с этим прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим фейкам, а если подобные материалы будут перенесены на другие интернет-ресурсы, также ограничить к ним доступ.

Накануне Следственный комитет РФ возбудили три уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусе. Все три дела расследуются по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Речь идет о публикациях в интернете о массовом заражении российских военных в Сирии, а также о якобы принятом решении властей о продлении самоизоляции до 12 месяцев и введении пропускного режима в столице.

В России активно ведется борьба с появлением недостоверной информации в интернете. 6 апреля Генеральная прокуратура выявила фейки в пяти регионах России.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.

