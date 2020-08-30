Мигранты с коронавирусом покусали врачей в Италии

04:07
Фото: TASS/EPA/CARMELO IMBESI
Заразившиеся коронавирусом мигранты из Нигерии напали на медицинский персонал в военном госпитале в Риме и предприняли попытку сбежать из клиники.
Как сообщает газета Il Messaggero, мужчина и две женщины сначала потребовали выписать их из больницы, а после отказа вступили в потасовку с врачами и военными.
Для усмирения пациентов медперсоналу пришлось вызвать карабинеров. Отмечается, что мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались.
В результате оказались перевернуты мебель, койки и письменные столы. Несколько человек, включая военных и медиков, получили травмы.
Нигерийцы использовали в качестве "живого щита" для бегства 16-летнего бенгальца, которого собирались выпустить после отрицательного теста на COVID-19.
Происшествие волну гневных комментариев со стороны правоцентристской оппозиции, традиционно выступающей против неконтролируемой миграции в Италию.
Лидер партии "Лига" и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что правящее "правительство подвергает Италию опасности" из-за мигрантов.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее раскритиковал неспособность Евросоюза принять новые решения в области миграционной политики.
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