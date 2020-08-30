Мигранты с коронавирусом покусали врачей в Италии

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Заразившиеся коронавирусом мигранты из Нигерии напали на медицинский персонал в военном госпитале в Риме и предприняли попытку сбежать из клиники.

Как сообщает газета Il Messaggero, мужчина и две женщины сначала потребовали выписать их из больницы, а после отказа вступили в потасовку с врачами и военными.

Для усмирения пациентов медперсоналу пришлось вызвать карабинеров. Отмечается, что мигранты во время драки не только били кулаками, но и кусались.

В результате оказались перевернуты мебель, койки и письменные столы. Несколько человек, включая военных и медиков, получили травмы.

Нигерийцы использовали в качестве "живого щита" для бегства 16-летнего бенгальца, которого собирались выпустить после отрицательного теста на COVID-19.

Происшествие волну гневных комментариев со стороны правоцентристской оппозиции, традиционно выступающей против неконтролируемой миграции в Италию.

Лидер партии "Лига" и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что правящее "правительство подвергает Италию опасности" из-за мигрантов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее раскритиковал неспособность Евросоюза принять новые решения в области миграционной политики.