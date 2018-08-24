Конте обвинил Евросоюз в расхождении слов и дел по ситуации с мигрантами

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал неспособность стран ЕС принять новые решения в области миграционной политики, включая кризис с кораблем итальянской береговой охраны Diciotti.

Моряки судна подняли на порт 177 терпевших бедствие мигрантов 15 августа. Инцидент произошел в мальтйских водах, но правительство страны отказалось принимать этих людей. В течение пяти суток Diciotti находился в зоне итальянского острова Лампедуза. Беженцев доставили на Сицилию, но вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег. Он потребовал выработки решения проблемы на европейском уровне.

24 августа в Брюсселе обсудили проблему, в неформальной встрече приняли участие представители 12 стран союза. По словам представителя Европейской комиссии Александра Винтерштейна, переговоры носили технический характер. Совещание закончилось безрезультатно, как в части общих вопросов, так и касательно ситуации с Diciotti.

"Италия вынуждена принять к сведению, что Европа сегодня упустила прекрасную возможность: она не смогла сделать прорыв в области иммиграционной проблематики в направлении принципов солидарности и ответственности, хотя они постоянно провозглашаются в качестве фундаментальных ценностей европейского порядка", – написал Конте в Facebook.

Он подчеркнул, отсутствие каких либо решений в ходе совещания, а также новых шагов в развитие уже сформированных целей. Более того, некоторые государства ЕС предложили снова сделать Италию местом высадки мигрантов.

Другие страны хотят распределять только тех беженцев, у которых есть право на предоставление убежища. Они составляют минимальную часть от всех мигрантов, подчеркнул политик. Он заявил, что Италия снова отмечает расхождение между словами и делами ЕС.

Ранее сообщалось, что МВД Италии не изменит свою позицию по вопросу о судьбе мигрантов, находящихся на Diciotti. Африканцев не пустят на территорию страны.

Вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что Италия может отказаться платить взносы в бюджет ЕС, если Брюссель не выработает новых конкретных решений по судьбе корабля Diciotti.