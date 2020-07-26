Мигрант из Руанды признался в поджоге собора в Нанте

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39-летний волонтер из Руанды дал показания по поводу поджога собора Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Ouest France.

Он рассказал, что пожар возник в результате его действий. Он поджог храм под большим органом, под малым органом и около электрощита.

Сообщается, что если его признают виновным, то он может получить тюремный срок до 10 лет. Кроме того, с него взыщут штраф в размере 150 тысяч евро.

19 июля его задержали по подозрению в поджоге церкви. Отмечалось, что ранее он помогал местной епархии на добровольных началах. В пятницу вечером он должен был закрыть двери собора.

Пожар в соборе Святого Петра и Павла произошел утром 18 июля. Сообщалось, что в результате пожара безвозвратно был утерян орган религиозного учреждения.

Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что умышленный поджог исключен из перечня версий возникновения пожара в церкви.

Собор Святых Павла и Петра в Нанте считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.