Мигрант из Руанды признался в поджоге собора в Нанте

15:24
Фото: AP/Laetitia Notarianni
39-летний волонтер из Руанды дал показания по поводу поджога собора Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Ouest France.
Он рассказал, что пожар возник в результате его действий. Он поджог храм под большим органом, под малым органом и около электрощита.
Сообщается, что если его признают виновным, то он может получить тюремный срок до 10 лет. Кроме того, с него взыщут штраф в размере 150 тысяч евро.
19 июля его задержали по подозрению в поджоге церкви. Отмечалось, что ранее он помогал местной епархии на добровольных началах. В пятницу вечером он должен был закрыть двери собора.
Пожар в соборе Святого Петра и Павла произошел утром 18 июля. Сообщалось, что в результате пожара безвозвратно был утерян орган религиозного учреждения.
Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что умышленный поджог исключен из перечня версий возникновения пожара в церкви.
Собор Святых Павла и Петра в Нанте считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: