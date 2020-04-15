Макрон заверил, что Нотр-Дам восстановят за 5 лет

12:12
Фото: ТАСС/Арина Лебедева
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет, сообщает News.ru.
Он подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы уложиться в этот период. По словам Микрона, из-за пандемии коронавируса работы приостановились, однако специалисты вернутся к ним как можно скорее.
Французский лидер спустя год после пожара обратился к тем, кто спас собор от огня и помогает восстанавливать.
"Мы ничего не забыли. Ни героическую вспышку мужества, которая спасла собор от огня, ни огромную волну щедрости, которая возникла в последующие часы и дни", – заявил Макрон.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Огонь полыхал до утра 16 апреля. За это время обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный.
По информации французских СМИ, причиной ЧП могла стать реставрация. Прокурор Парижа Реми Хейт считает, что пока ничего не говорит о преднамеренности пожара.
Часть святынь из собора удалось спасти, в том числе уцелел терновый венец Христа. Спасены две колокольни и главный орган.
Настоятель храма Патрик Шове сказал, что для восстановления собор могут закрыть на шесть лет. Макрон пообещал, что реконструкция завершится за пять лет. Французские реставраторы же считают, что на это уйдет около 10 лет.
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