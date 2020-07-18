Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен

20:23
Фото: AP/Laetitia Notarianni
Пожарным удалось ликвидировать огонь в соборе Нанта, сообщает РИА Новости.
Как рассказал представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа, риска обрушения нет или он минимален.
Он добавил, что пожарные службы будут оставаться на месте и ночью – операция в соборе продолжаются. Ланглуа добавил, что в обломках могут найти элементы, важные как для следствия, так и для последующей реконструкции собора.
Пожар вспыхнул в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Информация о возникновении возгорания поступила в 07:30 утра по местному времени. На месте работают около 70 пожарных.
Собор Святых Павла и Петра в Нанте считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.
15 апреля 2019 года в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери. Потушить пламя удалось лишь спустя девять часов после возгорания. На восстановление Нотр-Дама пожертвовали около 1 миллиарда евро.
Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери восстановят за пять лет.
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