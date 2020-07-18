Пожар произошел в кафедральном соборе во французском Нанте

Фото: twitter.com/Arch_Revival_

Пожар произошел в кафедральном соборе Святых Петра и Павла, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Сообщается, что информация о возникновении возгорания поступила в 07:30 утра по местному времени. На месте работают около 70 пожарных.

Отмечается, что распространение огня пока не взято под контроль. В настоящий момент из окна собора распространяется густой черный дым.

Собор Святых Павла и Петра в Нанте считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.

15 апреля 2019 года в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери. Потушить пламя удалось лишь спустя девять часов после возгорания. На восстановление Нотр-Дама пожертвовали около 1 миллиарда евро.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери восстановят за пять лет.