Пожар произошел в кафедральном соборе во французском Нанте

11:11
Фото: twitter.com/Arch_Revival_
Пожар произошел в кафедральном соборе Святых Петра и Павла, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
Сообщается, что информация о возникновении возгорания поступила в 07:30 утра по местному времени. На месте работают около 70 пожарных.
Отмечается, что распространение огня пока не взято под контроль. В настоящий момент из окна собора распространяется густой черный дым.
Собор Святых Павла и Петра в Нанте считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.
15 апреля 2019 года в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери. Потушить пламя удалось лишь спустя девять часов после возгорания. На восстановление Нотр-Дама пожертвовали около 1 миллиарда евро.
Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Собор Парижской Богоматери восстановят за пять лет.
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