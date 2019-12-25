В Нотр-Даме не исключили дальнейших обрушений

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Собор Парижской Богоматери, пострадавший в результате крупного пожара, находится в хрупком состоянии. Настоятель Нотр-Дама не исключил дальнейших обрушений, сообщает Associated Press.

По его словам, существует 50-процентная вероятность сохранения собора. В то же время леса могут обрушиться на три свода. Настоятель отметил, что для соблюдения безопасности нужно извлечь оставшиеся леса.

15 апреля пожар вспыхнул на верхних уровнях собора. Из-за огня обрушились шпиль, кровля и часы.

Часть святынь собора, включая терновый венец Христа, удалось спасти. Сохранились две колокольни собора и главный орган.

В прокуратуре заявили, что оснований считать пожар умышленным поджогом нет. По мнению экспертов, он мог быть вызван непотушенной сигаретой или нарушением в работе электропроводки.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на восстановление понадобится шесть лет. Французские реставраторы полагают, что работы в соборе продлятся примерно десятилетие.

В ноябре французские власти официально пригласили российских экспертов для восстановления собора.