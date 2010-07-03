Пожар в Нотр-Даме не был поджогом – прокуратура

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Оснований считать пожар в соборе Парижской Богоматери умышленным поджогом нет. Об этом заявил в среду представитель прокуратуры Парижа, опираясь на результаты предварительного расследования, передает ТАСС.

"Никакие элементы не указывают на преступный поджог", – заявил он.

Эксперты заявили, что пожар мог быть вызван незатушенной сигаретой или нарушением в работе электропроводки.

15-16 июня в соборе прошла первая месса после пожара.



Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. При пожаре обрушился шпиль собора, горела несущая конструкция. Структура собора и главные произведения искусства, реликвии уцелели. Сообщалось, что причиной возгорания могли стать действия при реставрационных работах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. В мае Национальное собрание Франции приняло законопроект о реставрации собора.

