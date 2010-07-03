При работах в Нотр-Даме не соблюдался запрет на курение

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Сотрудники компании Le Bras Freres, занимавшиеся ремонтом в соборе Парижской Богоматери, нарушали правила безопасности, запрещающие курить на стройке. Рабочие признались в этом на допросах в полиции.

"Действительно, были сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы сожалеем об этом", – цитирует представителя компании Марка Эскенази агентство France-Presse.

При этом Эскенази отверг данные, что курение могло послужить причиной пожара: "Это не могло быть спровоцировано плохо потушенными сигаретами". Кроме того, по его мнению, исключается и версия о том, что пламя возникло из-за короткого замыкания в электроприводе строительных лифтов, так как "они находились далеко от очага возгорания". Представитель компании подчеркнул, что "ни сварки, ни резки, ни шлифовки" в день пожара не проводилось.

В среду, 24 апреля, законопроект по восстановлению Нотр-Дама представили на заседании правительства Франции.

Накануне сгоревшую крышу собора Нотр-Дама решили временно заменить тентом, чтобы защитить здание от дождя. Работы по натягиванию материала уже начали проводить альпинисты. По словам специалистов, которые сейчас занимаются реставрацией памятника, дождевая вода может привести к обрушению уцелевших сводчатых потолков.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Огонь полыхал до утра 16 апреля. За это время обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный.

По информации французских СМИ, причиной ЧП могла стать реставрация. Прокурор Парижа Реми Хейт считает, что пока ничего не говорит о преднамеренности пожара.

Часть святынь из собора удалось спасти, в том числе уцелел терновый венец Христа. Спасены две колокольни и главный орган.

Сумма пожертвований на восстановление достигла миллиарда евро. Деньги поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных министерством культуры Франции. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

Настоятель храма Патрик Шове сказал, что для восстановления собор могут закрыть на шесть лет. Макрон пообещал, что реконструкция завершится за пять лет. Французские реставраторы же считают, что на это уйдет около 10 лет.