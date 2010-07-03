Во Франции приняли законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции приняло законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал LCP.
В конце апреля документ представили на заседании кабмина страны. Как уточняют СМИ, законопроект поддержали 32 члена нижней палаты парламента, пять высказались против, еще 10 воздержались.
Принятый документ позволит тем, кто пожертвует деньги на восстановление собора, получить налоговые поблажки. Кроме того, в тексте прописаны нормы, в рамках которых будут собирать деньги.
Огонь охватил собор Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Обрушился шпиль здания, однако главные произведения искусства и хранившиеся в здании реликвии уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Ведется расследование инцидента. Приоритетной является версия о случайном характере пожара. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
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