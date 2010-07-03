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10 июня, 22:20

В соборе Парижской Богоматери в июне пройдет первая после пожара месса

общество религия за рубежом

10 июня, 22:20

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Фото: ТАСС/EPA/PHILIPPE LOPEZ

Первая месса после пожара в соборе Парижской Богоматери пройдет 15-16 июня. Об этом заявил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью Famille chretienne.

"Дата, которая была выбрана – символическая. Это будет праздник освящения собора, это значит, освящения алтаря. Это очень важно суметь хорошо дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога. Отпраздновать причастие в этот день, даже совсем маленькой группой, это будет знаком этой славы и этой милости", – сказал Шове.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. При пожаре обрушился шпиль собора, горела несущая конструкция. Структура собора и главные произведения искусства, реликвии, уцелели. Сообщалось, что причиной возгорания могли стать действия при реставрационных работах.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. Почти через месяц после пожара Национальное собрание Франции приняло законопроект, посвященный реставрации собора Парижской Богоматери.

Как изменится собор Парижской Богоматери

общество религия за рубежом

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