Полиция Франции задержала подозреваемого по делу о пожаре в соборе Нанта

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Полиция Франции поместила под стражу 39-летнего выходца из Руанды, задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает радио RTL.

Согласно данным радиостанции, мужчина на добровольных началах помогал епархии. Он должен был закрыть двери собора в пятницу вечером.

В прокуратуре города в свою очередь подчеркнули, что пока утверждения о причастности задержанного к пожару являются преждевременными.

Пожар вспыхнул в кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Информация о возникновении возгорания поступила в 07:30 утра по местному времени. На месте работают около 70 пожарных.

Собор Святых Павла и Петра в Нанте считается крупнейшей готической церковью исторической Бретани. Он всего на шесть метров ниже, чем Собор Парижской Богоматери. Церковь была заложена в 1434 и строилась до 1891 года.