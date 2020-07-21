МВД Франции отвергло версию поджога при пожаре в соборе Нанта

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Фото: ТАСС/Jerome Fouquet/EPA
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что умышленный поджог исключен из вероятных причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом сообщает ТАСС.
"На данный момент ничто не указывает на то, что пожар в соборе в Нанте начался в результате намеренного преступного поджога. Ведется расследование, и окончательное решение будет вынесено прокурором Французской Республики", – рассказал глава ведомства на выступлении в Национальном собрании.
Дарманен подчеркнул, что задержанный по делу о поджоге человек выпущен на свободу. Следствие также рассматривает версию случайного возгорания.
Глава МВД Франции отдельно обратил внимание на то, что в стране участились случаи преступлений на почве религиозной нетерпимости. Так, нападению подверглась группа христиан-паломников, а из-за действий вандалов пострадала статуя Иисуса Христа в Кальвадосе.
Собор Святых Петра и Павла загорелся утром 18 июля. Прибывшие на место пожарные не смогли уберечь от огня витражи времен Людовика XII и уникальный орган. Потушить возгорание удалось только спустя три часа.
В апреле 2019 года крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. За время возгорания обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и пожарный.
Почему горел собор Парижской Богоматери?
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