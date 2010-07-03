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Политика

12 ноября, 20:11

Во Франции рассказали о сотрудничестве с РФ при реставрации Нотр-Дама

политика

Фото: ТАСС/EPA/STEPHANE DE SAKUTIN

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что французские власти работают со всеми специалистами, которые могут внести своей вклад в дело реконструкции собора Парижской Богоматери, в том числе экспертами из РФ.

"Мы работаем со всеми экспертами и специалистами, которые привносят что-то в ту большую работу, которой является реконструкция Нотр-Дама. И, конечно, с большим удовольствием – с экспертами из России", – цитирует Риестера РИА Новости.

По словам Риестера, привлечением экспертов занимается не он, а Жан-Луи Жоржлан, который является ответственным за реконструкцию Нотр-Дама.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Франция в ближайшее время пришлет России приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Пожар произошел 15 апреля. Его потушили к утру следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Часть святынь из собора удалось спасти, уцелел в том числе терновый венец Христа. Спасены две колокольни и главный орган.

По предварительной информации, возгорание произошло в районе шпиля здания. Причины до сих пор неизвестны.

Как изменится собор Парижской Богоматери

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