Помощь России при восстановлении Нотр-Дама может понадобиться Франции

Фото: ТАСС/JULIEN DE ROSA/EPA

Франции может понадобиться помощь российских экспертов при восстановлении собора Парижской Богоматери после пожара, заявила посол Франции в России Сильви Берманн в ходе рабочего визита в Саратовскую область.

Прежде всего она поблагодарила Россию за сочувственное отношение к апрельскому происшествию. Берманн рассказала, что во Франции появилась структура, занимающаяся вопросом работ в Нотр-Даме.

"Эта структура свяжется с Москвой, и тогда они смогут определить, какие именно эксперты нужны для этого дела. Мы готовы принять у себя в Париже именно экспертов", – цитирует посла ТАСС.

Она уточнила, что вопросами международного сотрудничества в этой сфере займется бывший посол Франции в России Станислас де Лабуле.

ЧП произошло 15 апреля. Пожар потушили к утру следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Часть святынь из собора удалось спасти, уцелел в том числе терновый венец Христа. Спасены две колокольни и главный орган.

По предварительной информации, возгорание произошло в районе шпиля здания. Причины до сих пор неизвестны.

Россия наряду с другими странами предлагала помощь в восстановлении. Министр культуры Франции Франк Риестер отметил, что на работы перечислено 104 миллиона евро.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что для восстановления собор могут закрыть на шесть лет. Президент страны Эммануэль Макрон пообещал, что реконструкция завершится за пять лет. Французские реставраторы же полагают, что на это уйдет около 10 лет.