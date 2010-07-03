В Нотр-Даме возобновились ремонтные работы

10:15
10:15
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Фото: ТАСС/AP/Gigarama.ru
В Париже возобновились работы по укреплению пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам, передает радиостанция Franceinfo.
Доступ на объект закрыли для рабочих 25 июля. После этого трудовая инспекция провела многочисленные проверки, чтобы выяснить, соблюдаются ли все необходимые требования безопасности. В первую очередь речь идет о защите рабочих от свинца, который попал в окружающую среду, когда при пожаре расплавилось металлическое покрытие кровли собора.
По данным Franceinfo, теперь строго следят, чтобы все, кто работает в здании, носили респираторы, бахилы и одноразовые защитные комбинезоны. В конце трудового дня всем рабочим предписано принимать дезактивирующий душ. Также ужесточилась проверка документов для доступа к храму.
В настоящее время продолжатся работы по укреплению стен и аркбутанов собора. Специалсты занимаются установкой прочной временной крыши и временного потолка, чтобы защитить людей от падения камней. Кроме того, предстоит демонтировать многотонные металлические леса, установленные в центральной части Нотр-Дама до пожара. По словам экспертов, эти леса сильно повреждены огнем и могут рухнуть.
В первой половине 2020 года в соборе планируют начать восстановительные работы: реконструировать крышу и шпиль, а также 15% каменного внутреннего свода
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. При пожаре обрушился шпиль собора, горела несущая конструкция. Структура собора и главные произведения искусства, реликвии уцелели. В прокуратуре заявили, что оснований считать пожар в соборе Парижской Богоматери умышленным поджогом нет. По мнению экспертов, он мог быть вызван непотушенной сигаретой или нарушением в работе электропроводки.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. В мае Национальное собрание Франции приняло законопроект о реставрации собора. В середине июня в соборе прошла первая после пожара месса.
Как изменится собор Парижской Богоматери
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