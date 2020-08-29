В Швеции произошли беспорядки после сожжения Корана

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Фото: TASS/EPA/TT NEWS AGENCY
В шведском городе Мальме произошли беспорядки сожжения Корана, сообщает телеканал SVT. Около 300 человек полностью перегородили дорожное движение на перекрестке в одном из районов города.
Когда на место прибыла полиция, в нее полетели камни, бутылки и фейерверки. Также был устроен костер из покрышек и пиломатериалов. Чтобы пресечь протесты, правоохранителям пришлось задействовать спецмашины.
Несколько дней назад уличный художник Дан Парк обратился к властям за разрешением на проведение перед Исламским центром манифестации на тему "последствий исламизации Скандинавии".
Акцию планировалось провести во время пятничной молитвы мусульман, а для участия в ней пригласить лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана. Там же планировалось и сожжение Корана.
Полиция отказала в проведении акции и задержала направлявшегося в Швецию Палудана на границе, где ему был объявлен двухлетний запрет на въезд в страну. Тем не менее сожжение Корана членами "Жесткого курса" состоялось в промышленной зоне Эмильсторп.
Палудан ранее публично уже сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".
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