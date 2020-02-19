Намаз за "Макдоналдсом": как курьеры "Яндекса" и Delivery club молятся между заказами

Один из жителей Новогиреева опубликовал фотографию, на которой курьеры по доставке еды молятся во дворе жилого дома. В комментариях под постом развернулись бурные дискуссии, горожане обеспокоились выбором общественного места для молитвы. Рассказываем, почему верующие совершают обряды в публичных местах и насколько правомерны такие действия.

Молитва курьеров посреди двора

"Пятеро курьеров сервисов "Деливери клаб" и "Яндекс.Еда" постоянно ходят за родной "Макдоналдс" на пустырь и молятся. Это очень сильно настораживает местных жителей, но правоохранители разводят руками", – так подписал свой снимок Максим.

В разговоре с Москвой 24 Максим рассказал, что фото было сделано в одном из дворов района Новогиреево за рестораном быстрого питания.





Максим автор фото с курьерами Я был немного шокирован. Все-таки молиться в нашей стране принято дома или в специализированных местах, мечети, храме и так далее.

Максим отметил, что местные жители уже не раз наблюдали подобные религиозные обряды в своем районе. Реагируют все по-разному: одни пугаются, другие равнодушны, третьи сразу пишут заявления в правоохранительные органы. При этом, по словам Максима, сотрудники полиции на заявления реагировали, приезжали на место и проверяли документы у курьеров. Но в итоге уезжали, потому что никаких правонарушений не выявлялось.

Под постом с молящимися в желто-зеленой форме мгновенно разгорелись словесные баталии. За сутки фото увидели уже более 60 тысяч человек, среди которых нашлись сторонники и противники проведения таких ритуалов на улице. "Напрягает это сильно, конечно", – пишет Елена. "Во что превращается Москва?" – задается вопросом Надя.

Другие пользователи интернета встали на защиту молящихся. "Не на показ молятся, для себя. А вообще в России вроде свобода вероисповедания", – пишет Галина. "Они никому не мешают. Главное, чтобы не на проезжей части", – считает Александр. "Они же противозаконного не делают, просто для нас это странно, а во время больших мусульманских праздников даже страшно", – говорит Ирина.

Москва 24 ожидает комментариев по этой теме от представителей сервисов доставки "Яндекс.Еда" и Delivery club в ответ на отправленные запросы.

В Москве не хватает мечетей?

Обряды намаза, совершаемые верующими в нестандартных местах, не первый раз вызывают дискуссии среди москвичей. Так, в ноябре прошлого года мусульманин решил совершить молитву прямо на МКАД. Поставив старенькую "Ладу" на аварийку, мужчина взобрался на отбойник, снял обувь, разложил коврик и стал молиться.



Другой громкий случай произошел в Лондоне в 2010 году. Как сообщает РИА Новости , водитель автобуса № 24 внезапно остановил транспортное средство, расстелил куртку вместо молитвенного коврика в проходе, снял обувь и стал молиться. Шокированные пассажиры молча наблюдали за происходящим. После многочисленных жалоб на подобные случаи транспортная компания объявила выговор водителю за нарушение графика движения.

Заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов в диалоге с Москвой 24 рассказал, что в Коране не установлены ограничения по месту совершения намаза. "Вся земля для вас – мечеть", – приводит он слова Пророка Мухаммеда.

Религиозная традиция предписывает мусульманам совершать молитву пять раз в день. По мнению заместителя муфтия Москвы, тот факт, что верующие молятся на улице, говорит о нехватке мечетей в столице.





Марат хазрат Алимов заместитель муфтия Москвы В Москве два миллиона мусульман и четыре мечети. Не хватает мечетей, а на юго-западе и востоке Москвы их вообще нет, это комплексная проблема.

В Москве находятся четыре крупные мечети: на проспекте Мира, у метро "Новокузнецкая", на Поклонной горе и в Отрадном. "Нам необходимо перед Богом выполнять пятикратную молитву. Если пришло окончание времени молитвы, мусульманин вынужден где-то помолиться, – подчеркивает Алимов. – Если он не дошел до одной из четырех мечетей, больше их нигде нет. Молельные дома не выход из этой ситуации".

Кроме того, заместитель муфтия Москвы отметил, что среди мусульман проводятся воспитательные беседы о том, как и где правильно совершать молитвы.





Марат хазрат Алимов заместитель муфтия Москвы Мы воспитываем нашу молодежь. Говорим: "Не молитесь где попало, раздражая других".

Алимов добавил, что не нужно забывать о том, что в России около двухсот национальностей и наши деды вместе сражались за Родину в Великой Отечественной войне. "В Москве не только русский народ живет. 75-летнюю годовщину Победы и наши деды-мусульмане приближали", – подчеркнул Алимов.

Молись, но не у всех на виду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если почитать рассказы мусульман в интернете, видно, что многие из них совершали молитву в самых неожиданных местах столицы. На снегу, в университете, в кузове пикапа на стоянке "Ашана", в кабинете следователя, в здании суда и даже на мероприятии в Кремле. Кто-то даже поделился лайфхаком совершать намаз в примерочной в магазине одежды. "Там чисто, никто не мешает, достаточно места и времени", – рекомендует один из верующих.

В России существует Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (№ 125-ФЗ). Согласно ему, богослужения и религиозные обряды могут совершаться в культовых зданиях и сооружениях и на принадлежащих им земельных участках. Также обряды могут проходить в помещениях религиозных организаций, в местах паломничества, на кладбищах и в жилых помещениях.

В других случаях публичные богослужения, религиозные обряды и церемонии, проводимые в общественных местах, должны согласовываться так же, как и проведение митингов и демонстраций. Эти меры принимаются для обеспечения общественного порядка и безопасности как самих участников религиозных обрядов, так и других граждан.

Если в мусульманских странах совершение намаза в нужное время в общественном месте не вызывает удивления, то в России это может быть воспринято неоднозначно, считает доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена Алексей Гайдуков.





Алексей Гайдуков доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ им. А. И. Герцена В условиях Москвы это, наверное, выглядит как некий культурный конфликт.

По мнению эксперта, горожане других вероисповеданий, которые не знают о данном мусульманском обряде, могут испугаться, увидев молящихся на улице. Такое религиозное поведение может повлиять на деятельность организаций и ее приостановку на время обряда. Курьер, совершающий намаз по пять раз в день, может в итоге затратить на это действие до часа в день. Гайдуков считает, что работодатели могут регулировать этот вопрос так же, как и с курильщиками: вышел покурить – вычитается время из рабочего.

Чтобы ситуации с религиозными обрядами в общественных местах не превратились в норму, Гайдуков предлагает вести диалог с верующими на эту тему. "Необходимо проводить разъяснительные беседы, чтобы это не происходило массовым образом", – полагает эксперт.

Несмотря на разницу во взглядах на эту ситуацию, многие горожане сходятся в одном: Россия – многонациональная страна, и каждый человек имеет право исповедовать свою религию, но в светском государстве молитвы и обряды нужно совершать в специально отведенных местах (церквях, мечетях, храмах) или дома, а не в общественных местах у всех на виду.