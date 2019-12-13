"Это вынужденная мера": глава Духовного собрания мусульман – о мечети на месте магазина

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Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов прокомментировал Москве 24 информацию об открытии на улице Мусы Джалиля на юге столицы помещения, где мусульмане могут совершить намаз. Ранее в СМИ прошла информация о том, что мечеть открыли на территории бывшего продуктового магазина.

Муфтий пояснил, что в Москве на сегодняшний день не хватает помещений, где мусульмане могли бы совершить молитву. Пространство, в котором ранее располагался магазин, решили отдать именно для этих целей. Однако это "нельзя назвать мечетью".

"Это называется мусалля – место для намаза. Оно небольшое, без купола и минарета. На сегодняшний день в столице действуют всего четыре комплекса мечетей и несколько помещений по типу мусалля. Не только по большим праздникам, но и во время пятничных служб мусульмане не помещаются в мечетях и существующих мусаллях. Несколько тысяч человек молятся на улице. Поэтому то, что такую мусаллю образовали на месте бывшего магазина, – это вынужденная мера", – рассказал представитель мусульманского духовенства.

Он добавил, что читал о наличии недовольства со стороны местных жителей. Но, по его словам, основная претензия жителей двора, где появилась молебная комната для мусульман, не в том, что в этом помещении теперь находится религиозная организация, а в том, что возникла проблема с парковочными местами во дворах.

Альбир Крганов пояснил, что вопрос с парковками нужно учитывать всем религиозным организациям.

"Что касается ислама, то в этой религии нельзя загораживать дорогу, нельзя что-то строить на дороге. Ее предназначение – чтобы все могли спокойно и без проблем пользоваться", – пояснил муфтий.

Также Крганов рассказал, что необходимость строительства мечетей есть, с руководством Москвы по этому вопросу уже ведется обсуждение.

"Есть предложение о строительстве межконфессионального центра на территории Новой Москвы по Калужскому шоссе. Там будут располагаться храмы четырех разных конфессий: мусульмане, христиане, буддисты и иудеи. Мы очень надеемся, что в ближайшее время этот запрос будет решен. Мы бы с повестки дня сняли эту проблему", – резюмировал муфтий.

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Юлия Шаркова