Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору

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Владимир Путин посоветовал детям прочитать Библию, Коран и Тору, сообщает РИА Новости.

Так Путин, общаясь с главами иностранных СМИ, ответил на вопрос, какую бы книгу он советовал прочитать детям любой страны. По мнению президента, это пойдет мальчикам и девочкам на пользу, поскольку во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.

"Если мы будем их придерживаться, следовать этим правилам, мир станет лучше", – подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что сказки Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Владимира Сутеева, Геннадия Цыферова, Эдуарда Успенского и Григория Остера считаются самыми популярными среди детей дошкольного возраста. Преимущественно это классические произведения с хорошими подробными иллюстрациями.