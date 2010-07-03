Названы самые популярные у дошкольников сказки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сказки Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Владимира Сутеева, Геннадия Цыферова, Эдуарда Успенского и Григория Остера считаются самыми популярными среди детей дошкольного возраста, сообщила директор департамента "Планета детства" издательства АСТ Ольга Муравьева.
Она уточнила, что преимущественно это классические произведения с хорошими подробными иллюстрациями. В то же время она считает, что дошкольникам необходимо читать и современную детскую литературу.
"С одной стороны, это хорошо, а с другой – жизнь движется вперед, и многие дети, открывая сказку Корнея Чуковского, не понимают, что такое кочерга, умывальник, галоши. Естественно, новое поколение требует отображения совершенно другого мира, с которым предыдущее поколение было незнакомо", – цитирует Муравьеву Агентство "Москва".
По словам Муравьевой, среди читающих детей преобладает доля девочек – это 67%.
В конце мая в Госдуму внесли законопроект об отмене возрастных ограничений на произведения литературы, искусства и советского кинематографа. В соответствии с текущим федеральным законом, к опасным для детского возраста книгам относятся даже те, что положены по школьной программе.
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