"Красная Шапочка": детская сказка или взрослый эротический триллер

В конце мая в Госдуму внесли законопроект об отмене возрастных ограничений на произведения литературы, искусства и советского кинематографа. В соответствии с текущим федеральным законом, к опасным для детского возраста книгам относятся даже те, что положены по школьной программе.

Мы попросили директора Российской государственной детской библиотеки Марию Веденяпину разобрать сказку "Красная Шапочка" с точки зрения возрастной маркировки. Узнайте, влияет ли на детскую психику сцена убийства Волка и его приглашение Красной Шапочке прилечь рядом, какие книги запрещены для школьников и что на самом деле означает "18+".

Русская классика под запретом, если вам нет 18 лет

Если вы попробуете поискать в интернете книги известных писателей и поэтов, то обнаружите, что многие издательства маркируют их как информационную продукцию "18+", то есть запрещенную для детей. Под запрет попадают сборники стихов Есенина, Маяковского, Высоцкого, Вознесенского, классические произведения Шолохова, Куприна, Солженицына, Набокова, Бунина и многих других.

Сложилась ситуация, при которой по возрастному ограничению дети сегодня не могут приобрести в магазине некоторые книги русской и зарубежной литературы, и одновременно эти же книги рекомендованы для изучения по школьной программе. Уже известны громкие случаи, когда 15-летнему московскому школьнику не продали книгу Виктора Гюго ("Человек, который смеется"), потому что на ней стоит маркировка "16+", хотя этот роман ученику задали прочитать на лето. А 17-летняя старшеклассница из Екатеринбурга не смогла купить в книжном сборники стихов Есенина, Маяковского и Бродского из-за маркировки "18+".

Ограничения коснулись и кинематографа, теперь детям до 16 нельзя смотреть "Москва слезам не верит" и "Человек-амфибия" и даже специально снятые для подростков фильмы "Розыгрыш" и "Дорогая Елена Сергеевна". Возрастная маркировка на все произведения искусства сделана в соответствии с Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (№ 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года).

"Красная Шапочка" не для всех

Большой вопрос вызывают теперь и детские сказки, которые раньше родители читали малышам с пеленок, а теперь видят на некоторых из них непривычную маркировку по возрасту. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина согласилась разобрать с нами одну из популярных детских сказок и показать, как ее можно интерпретировать в соответствии с разной возрастной маркировкой.

Сейчас это произведение лежит на полках книжных магазинов с маркировкой "0+", но при большом желании в нем можно разглядеть достаточно интересные моменты. Сама Мария считает, что при определенной фантазии любую сказку можно интерпретировать как информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, но так можно дойти и до абсурда.

По сюжету в сказках всегда бывают достаточно страшные ситуации. Насколько фантазия у человека в плане абсурдности работает, настолько можно к любой сказке применить 436-й Федеральный закон.



Далее – комментарии эксперта от первого лица.

Иллюстратор: Евгений Мигунов, издательство "Речь"

"0+" (дети до 6 лет)



При маркировке "0+" информация в продукции не должна причинять вред здоровью и развитию детей. Сюда могут быть включены эпизодические ненатуралистические сцены физического или психического насилия (за исключением сексуального), если добро торжествует над злом, а также выражается сострадание к жертве насилия или насилие осуждается. (Мы приводим примерное описание возрастных маркировок, полную формулировку можно посмотреть здесь

Сцены насилия в сказке "Красная Шапочка" есть: волк съел бабушку и Красную Шапочку, а потом убили волка. Поэтому здесь действительно можно ее ограничить по возрастному признаку и поставить маркировку "6+", но тогда детям от нуля до шести лет сказку невозможно будет читать. Вы ставите меня в затруднительное положение, я теперь думаю, что надо уже "16+" ставить в такой ситуации.

"6+" (дети старше 6 лет)

При возрастном ограничении "6+" допускаются кратковременные и ненатуралистические описания заболеваний человека, не уничтожающие человеческого достоинства, а также изображение несчастного случая, аварии или катастрофы без демонстрации последствий, которые могут вызвать у детей страх, ужас или панику. Можно изображать антиобщественные действия или преступления, если они не оправдываются и осуждаются.



"Красная Шапочка" уже попадает под эти ограничения. Помните, когда Шапочка спрашивает у Волка, переодетого в бабушку: "Почему у тебя такие большие уши? Почему у тебя такие большие глаза? Почему у тебя такие большие зубы?" И тут он ее съедает. Натуралистически зубы описаны? Наверное, да. И это может вызвать страх у ребенка.

"12+" (дети старше 12 лет)

При маркировке "12+" позволяются сцены жестокости и насилия без натуралистического показа лишения жизни или нанесения увечий, при этом должно быть сострадание к жертве или осуждение жестокости. Также можно включать сцены, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (употребление алкоголя, азартные игры, бродяжничество и другие), упоминать (без демонстрации) наркотические вещества, указывая опасность их потребления. Допускаются ненатуралистические изображения половых отношений между мужчиной и женщиной, не возбуждающие и не провоцирующие интереса к сексу.



Иллюстратор: Гюстав Доре (французский иллюстратор, 1832–1883 гг.)

Иллюстрации к этой сказке бывают разные, опять же Волка изобразить можно по-разному. Многие художники иллюстрировали и Шарля Перро, и братьев Гримм. В классической интерпретации художников меньше натуралистического изображения, но в современных изданиях могут быть какие-то натуралистические сцены, гарантии нет, это надо смотреть.

Сцены, побуждающие к совершению антиобщественных действий, тоже можно интерпретировать по-разному. Действия волка побуждают к чему-то? А действия дровосеков, которые освобождают бабушку и девочку, но при этом зарубили живое существо?

И потом, Волк пригласил Красную Шапочку прилечь рядом с собой. И Волк на вопросы о том, почему у него такие большие руки, отвечает: "А это, внучка, чтобы покрепче обнять тебя" Если люди с богатым воображением, которые могут интерпретировать этот закон как угодно, тоже можно к этому придраться. Лично я вообще не воспринимаю это как натуралистическое изображение, но кто-то может воспринять и по-другому.

"16+" (дети старше 16 лет)

При возрастном ограничении "16+" можно показывать и описывать несчастные случаи, катастрофы и смерти без показа последствий, которые могут вызвать у детей страх, ужас или панику. Допустимы сцены жестокости и насилия без натуралистического показа, которые должны осуждаться или вызывать сочувствие к жертве. Также можно демонстрировать наркотики и психотропные вещества, осуждая их употребление и показывая опасные последствия. Допускаются и отдельные бранные выражения, не относящиеся к нецензурной брани. Эксплуатировать интерес к сексу в этой категории уже можно, но должны быть исключены изображения действий сексуального или оскорбительного характера.



Если Волк сожрал эту Шапочку, как его можно показать на иллюстрациях или объяснить? Съел же он ее, проглотил, и бабушку тоже. Можно ли оправдать поступок Волка, потому что они остались живы? Не знаю. Все-таки странно, если вас вдруг сожрут, а потом вы живым окажетесь.

Сцены жестокости и убийства здесь присутствуют (Волк их съел). Да, потом будет воскрешение, но пока есть убийство и злобный Волк. Наркотических средств в сказке, слава богу, нет. Если только горшочек масла с пирожком, ведь пирожок тоже может быть разный.

"18+" (информация, запрещенная для распространения среди детей)

В целом для детей до 18 лет информация не должна побуждать их наносить вред своему здоровью или к самоубийству, а также не должна вызывать желание употребить наркотики, табак, алкоголь и различные психотропные вещества. Запрещено пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, проституцию и попрошайничество, а также отрицать семейные ценности. До 18 лет есть запрет на порнографию и нецензурную брань, информация не должна оправдывать преступления, жестокость и изображать последствия кровавого насилия.



Иллюстратор: Карл Ларссон (шведский художник, 1853–1919 годы)

К маркировке "18+" вряд ли можно подвести любую сказку, потому что там есть четкие градации. Тогда действительно надо иметь какие-то призывы к экстремизму, сексуальному насилию, самоубийству, открытую порнографию и нецензурную брань. Но под "16+" можно интерпретировать практически каждую сказку. Мы с вами сейчас в разговоре "Красную Шапочку" до такого довели, что и взрослым ее нельзя читать будет.

По факту здесь ведь описано преступление: сначала Волк сожрал бабушку с внучкой, потом его самого порубили. Но степень абсурдности не измеряема по какой-то шкале, и если мы будем с таким подходом рассматривать каждое литературное произведение, тогда лучше вообще ничего не издавать, не печатать. Тогда многие издатели будут поступать так, как они поступают сейчас – просто ставить на все книги маркировку "18+". И проблем у них не будет, но и дети вообще ничего читать не будут, потому что если они придут в библиотеку, все книги окажутся промаркированы самой "крайней историей".

Очень многие родители сказку о Красной Шапочке читают детям на ночь. На самом деле сюжеты, которые включают в себя элементы какой-то угрозы, воспринимаются детьми с большим интересом. Почему дети любят страшилки, ужастики, которые всегда присутствуют в сказках? Через них дети преодолевают свои страхи.

Лучше перебдеть, чем недобдеть

После множества жалоб и нелепых случаев, связанных с книгами для детей, был разработан новый законопроект для поправки текущего Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что изначально закон был неверно интерпретирован: "Психологи, которые разрабатывали возрастные маркировки, исходили из постулата, что нужно рекомендовать прочитывать определенную литературу в определенном возрасте, а дальше это становится поздновато или вообще бессмысленно". А в итоге эти маркировки стали использовать в качестве запрещающих.

Мы столкнулись с непонятной ситуацией, когда разные издательства стали маркировать книги по-разному. Например, одни ставят на произведении "Тихий Дон" знак "16+", другие – "18+". Александр Шолохов считает, что издательства перестраховываются и "такая ситуация относится к категории "перебдеть". Что вполне объяснимо, ведь за нарушение закона юрлицам сегодня грозит штраф от 20 до 50 тысяч с конфискацией предмета правонарушения и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Промежуточная маркировка была трактована как регламентирующая (запрещающая), в этом вся проблема. Независимо от того, представляет произведение ценность или не представляет, "Тихий Дон" это или порнографическое произведение, у издателей было желание перестраховаться и уйти от возможных санкций, которые по этому поводу иногда наступали.

Иллюстратор: Евгений Мигунов, издательство "Речь"

Когда нет промежуточных маркировок, "0+", "6+", "12+", "16+", то становится более понятным, что является наносящим вредом. Эксперт отмечает, что поправки в законе будут подчеркивать наличие регламентирующих и рекомендательных маркировок. "Сейчас решается вопрос, какой возраст будет регламентирующим (отсекающим) – 16 или 18 лет. Все остальное будет носить рекомендательный характер на усмотрение родителей и преподавателей, но не будет являться запретом", – подчеркнул Шолохов.

С такой формулировкой согласна и Мария Веденяпина: "Ребенок же не самостоятельно покупает себе книги, когда ему, например, шесть-семь лет. Ему покупают книги родители, и они фактически несут ответственность за то, что читает их ребенок. Не надо перекладывать эту ответственность на школу, детский сад, библиотеку".

Веденяпина также посоветовала родителям обращать внимание не на издательскую маркировку, а на рекомендации тех людей, которые знают детскую литературу, работают с ней и знают детскую психологию. Такие люди маркируют книги в соответствии со своими знаниями, с рекомендательной, а не указующей позиции. Директор Российской государственной детской библиотеки также отметила, что не стоит ориентироваться на мнение мам-блогеров, потому что "там больше субъективных мнений, чем объективных от специалистов". Со своей стороны она порекомендовала обратиться к ресурсам, которые рассказывают родителям о детских книгах (например, Папмамбук, портал "Хочу читать" или Библиогид).