"Красная Шапочка": детская сказка или взрослый эротический триллер

В конце мая в Госдуму внесли законопроект об отмене возрастных ограничений на произведения литературы, искусства и советского кинематографа. В соответствии с текущим федеральным законом, к опасным для детского возраста книгам относятся даже те, что положены по школьной программе.
Мы попросили директора Российской государственной детской библиотеки Марию Веденяпину разобрать сказку "Красная Шапочка" с точки зрения возрастной маркировки. Узнайте, влияет ли на детскую психику сцена убийства Волка и его приглашение Красной Шапочке прилечь рядом, какие книги запрещены для школьников и что на самом деле означает "18+".
Русская классика под запретом, если вам нет 18 лет
Если вы попробуете поискать в интернете книги известных писателей и поэтов, то обнаружите, что многие издательства маркируют их как информационную продукцию "18+", то есть запрещенную для детей. Под запрет попадают сборники стихов Есенина, Маяковского, Высоцкого, Вознесенского, классические произведения Шолохова, Куприна, Солженицына, Набокова, Бунина и многих других.
Сложилась ситуация, при которой по возрастному ограничению дети сегодня не могут приобрести в магазине некоторые книги русской и зарубежной литературы, и одновременно эти же книги рекомендованы для изучения по школьной программе. Уже известны громкие случаи, когда 15-летнему московскому школьнику не продали книгу Виктора Гюго ("Человек, который смеется"), потому что на ней стоит маркировка "16+", хотя этот роман ученику задали прочитать на лето. А 17-летняя старшеклассница из Екатеринбурга не смогла купить в книжном сборники стихов Есенина, Маяковского и Бродского из-за маркировки "18+".
Ограничения коснулись и кинематографа, теперь детям до 16 нельзя смотреть "Москва слезам не верит" и "Человек-амфибия" и даже специально снятые для подростков фильмы "Розыгрыш" и "Дорогая Елена Сергеевна". Возрастная маркировка на все произведения искусства сделана в соответствии с Федеральным законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (№ 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года).
"Красная Шапочка" не для всех
Большой вопрос вызывают теперь и детские сказки, которые раньше родители читали малышам с пеленок, а теперь видят на некоторых из них непривычную маркировку по возрасту. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина согласилась разобрать с нами одну из популярных детских сказок и показать, как ее можно интерпретировать в соответствии с разной возрастной маркировкой.
Сейчас это произведение лежит на полках книжных магазинов с маркировкой "0+", но при большом желании в нем можно разглядеть достаточно интересные моменты. Сама Мария считает, что при определенной фантазии любую сказку можно интерпретировать как информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, но так можно дойти и до абсурда.
Далее – комментарии эксперта от первого лица.
"0+" (дети до 6 лет)
Сцены насилия в сказке "Красная Шапочка" есть: волк съел бабушку и Красную Шапочку, а потом убили волка. Поэтому здесь действительно можно ее ограничить по возрастному признаку и поставить маркировку "6+", но тогда детям от нуля до шести лет сказку невозможно будет читать. Вы ставите меня в затруднительное положение, я теперь думаю, что надо уже "16+" ставить в такой ситуации.
"6+" (дети старше 6 лет)
"Красная Шапочка" уже попадает под эти ограничения. Помните, когда Шапочка спрашивает у Волка, переодетого в бабушку: "Почему у тебя такие большие уши? Почему у тебя такие большие глаза? Почему у тебя такие большие зубы?" И тут он ее съедает. Натуралистически зубы описаны? Наверное, да. И это может вызвать страх у ребенка.
"12+" (дети старше 12 лет)
Иллюстрации к этой сказке бывают разные, опять же Волка изобразить можно по-разному. Многие художники иллюстрировали и Шарля Перро, и братьев Гримм. В классической интерпретации художников меньше натуралистического изображения, но в современных изданиях могут быть какие-то натуралистические сцены, гарантии нет, это надо смотреть.
Сцены, побуждающие к совершению антиобщественных действий, тоже можно интерпретировать по-разному. Действия волка побуждают к чему-то? А действия дровосеков, которые освобождают бабушку и девочку, но при этом зарубили живое существо?
И потом, Волк пригласил Красную Шапочку прилечь рядом с собой. И Волк на вопросы о том, почему у него такие большие руки, отвечает: "А это, внучка, чтобы покрепче обнять тебя" Если люди с богатым воображением, которые могут интерпретировать этот закон как угодно, тоже можно к этому придраться. Лично я вообще не воспринимаю это как натуралистическое изображение, но кто-то может воспринять и по-другому.
"16+" (дети старше 16 лет)
Если Волк сожрал эту Шапочку, как его можно показать на иллюстрациях или объяснить? Съел же он ее, проглотил, и бабушку тоже. Можно ли оправдать поступок Волка, потому что они остались живы? Не знаю. Все-таки странно, если вас вдруг сожрут, а потом вы живым окажетесь.
Сцены жестокости и убийства здесь присутствуют (Волк их съел). Да, потом будет воскрешение, но пока есть убийство и злобный Волк. Наркотических средств в сказке, слава богу, нет. Если только горшочек масла с пирожком, ведь пирожок тоже может быть разный.
"18+" (информация, запрещенная для распространения среди детей)
К маркировке "18+" вряд ли можно подвести любую сказку, потому что там есть четкие градации. Тогда действительно надо иметь какие-то призывы к экстремизму, сексуальному насилию, самоубийству, открытую порнографию и нецензурную брань. Но под "16+" можно интерпретировать практически каждую сказку. Мы с вами сейчас в разговоре "Красную Шапочку" до такого довели, что и взрослым ее нельзя читать будет.
По факту здесь ведь описано преступление: сначала Волк сожрал бабушку с внучкой, потом его самого порубили. Но степень абсурдности не измеряема по какой-то шкале, и если мы будем с таким подходом рассматривать каждое литературное произведение, тогда лучше вообще ничего не издавать, не печатать. Тогда многие издатели будут поступать так, как они поступают сейчас – просто ставить на все книги маркировку "18+". И проблем у них не будет, но и дети вообще ничего читать не будут, потому что если они придут в библиотеку, все книги окажутся промаркированы самой "крайней историей".
Очень многие родители сказку о Красной Шапочке читают детям на ночь. На самом деле сюжеты, которые включают в себя элементы какой-то угрозы, воспринимаются детьми с большим интересом. Почему дети любят страшилки, ужастики, которые всегда присутствуют в сказках? Через них дети преодолевают свои страхи.
Лучше перебдеть, чем недобдеть
После множества жалоб и нелепых случаев, связанных с книгами для детей, был разработан новый законопроект для поправки текущего Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что изначально закон был неверно интерпретирован: "Психологи, которые разрабатывали возрастные маркировки, исходили из постулата, что нужно рекомендовать прочитывать определенную литературу в определенном возрасте, а дальше это становится поздновато или вообще бессмысленно". А в итоге эти маркировки стали использовать в качестве запрещающих.
Мы столкнулись с непонятной ситуацией, когда разные издательства стали маркировать книги по-разному. Например, одни ставят на произведении "Тихий Дон" знак "16+", другие – "18+". Александр Шолохов считает, что издательства перестраховываются и "такая ситуация относится к категории "перебдеть". Что вполне объяснимо, ведь за нарушение закона юрлицам сегодня грозит штраф от 20 до 50 тысяч с конфискацией предмета правонарушения и приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Когда нет промежуточных маркировок, "0+", "6+", "12+", "16+", то становится более понятным, что является наносящим вредом. Эксперт отмечает, что поправки в законе будут подчеркивать наличие регламентирующих и рекомендательных маркировок. "Сейчас решается вопрос, какой возраст будет регламентирующим (отсекающим) – 16 или 18 лет. Все остальное будет носить рекомендательный характер на усмотрение родителей и преподавателей, но не будет являться запретом", – подчеркнул Шолохов.
С такой формулировкой согласна и Мария Веденяпина: "Ребенок же не самостоятельно покупает себе книги, когда ему, например, шесть-семь лет. Ему покупают книги родители, и они фактически несут ответственность за то, что читает их ребенок. Не надо перекладывать эту ответственность на школу, детский сад, библиотеку".
Веденяпина также посоветовала родителям обращать внимание не на издательскую маркировку, а на рекомендации тех людей, которые знают детскую литературу, работают с ней и знают детскую психологию. Такие люди маркируют книги в соответствии со своими знаниями, с рекомендательной, а не указующей позиции. Директор Российской государственной детской библиотеки также отметила, что не стоит ориентироваться на мнение мам-блогеров, потому что "там больше субъективных мнений, чем объективных от специалистов". Со своей стороны она порекомендовала обратиться к ресурсам, которые рассказывают родителям о детских книгах (например, Папмамбук, портал "Хочу читать" или Библиогид).