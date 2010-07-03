Возрастную маркировку книг могут отменить

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Законопроект об отмене возрастных ограничений на произведения литературы, искусства и советского кинематографа внесли в нижнюю палату парламента. Авторами инициативы стали члены думского комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, передает РИА Новости.

В пояснительной записке сказано, что соблюдение закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" переросло в запрет некоторых классических произведений для школьников.

Депутаты предложили внести соответствующие изменения в четыре закона. Они хотят уточнить механизмы, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и благам.

Ранее Елена Ямпольская говорила о планах парламентариев отменить возрастную маркировку книг и других произведений искусства 18+.

